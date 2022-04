Juve, obiettivo Renato Sanches a centrocampo: duello con il Milan

La Juve punta sull’obiettivo del Milan Renato Sanches. I bianconeri avrebbero nel mirino due nomi a centrocampo

Concorrenza dalla Juve per il Milan sul fronte Renato Sanches. I bianconeri, per cui sembra impossibile il ritorno di Pogba, puntano il centrocampista del Lille.

L’obiettivo numero uno, ad oggi, sarebbe infatti il portoghese per l’età giovane, ma il costo dell’ingaggio continua a rappresentare un problema. Prima alternativa al portoghese, che va in scadenza nel 2023, sarebbe invece un vecchio pallino bianconero: Leandro Paredes, in uscita dal PSG