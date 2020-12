Juve-Napoli da rigiocare: no a gennaio, uniche date disponibili a maggio. La fittezza del calendario impedisce altre soluzione

Juve-Napoli è una partita da giocare: un problema da non sottovalutare per la Lega che dovrà incasellare il match in un calendario più che fitto.

COME SPIEGA GAZZETTA- «Impossibile far saltare le sfide di Coppa Italia del 13 gennaio, stessa cosa per la Supercoppa del 20 gennaio, con una data blindata dai contratti con le emittenti televisive all’estero. Per ora prevale la formula “a data da destinarsi” Al momento attuale, caselle libere non ce ne sono, le uniche disponibili sono a maggio».