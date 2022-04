Juve-Inter, contatto Bastoni Zakaria: non ci sono immagini chiare e il VAR non interviene

Contatto tra Bastoni e Zakaria in Juve-Inter ma il VAR non interviene perché non ci sono immagini chiare

L’arbitro Irrati è stato costretto ad attendere qualche istante prima di far battere la punizione a Dybala dopo il contatto tra Bastoni e Zakaria proprio al limite dell’area di rigore.

Luca Marelli ha spiegato cosa è successo in occasione dell’episodio: «Non ci sono immagini chiare che il contatto tra Bastoni e Zakaria sia avvenuto in area. Per questo non c’è stato l’intervento del VAR»