Juve, in caso di mancato rinnovo un’occasione per tante che ora guardano con più attenzione all’evolversi della situazione. «Il club degli ex Marotta e Conte ha “prenotato” Dybala come svincolato» si legge su La Stampa. I due nerazzurri vorrebbero l’attaccante argentino all’Inter, ma solamente a parametro zero. In caso di mancato rinnovo, infatti, la Joya andrebbe in scadenza nel 2022 e sarebbe libero di accasarsi in un altro club, italiano o europeo. Come si legge sul quotidiano torinese, le idee dei due nerazzurri sarebbero chiare: entrambi lo vorrebbero con la maglia dell’Inter addosso. Il futuro, però, non è scontato: l’argentino potrebbe anche conquistarsi il rinnovo.

OCCASIONE- Neanche a dirlo, il parametro zero potrebbe presentarsi come un’occasione d’oro non solo per i club sopra citati, c’è ancora tempo ma è chiaro che nel caso in cui si verificasse una situazione del genere si scatenerebbe “un’asta”, gestibile solo dalla volontà del giocatore.