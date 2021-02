Juve, è l’addio allo scudetto? C’è troppo poco oltre a Ronaldo

Ronaldo illude, ma il Verona pareggia, oggi l’Inter ha la possibilità di volare a +10 cancellando le speranze scudetto Juve

Nel momento decisivo della stagione, quando c’è bisogno di tirare fuori qualcosa in più e sbagliare il meno possibile, la Juve sbanda e rischia grosso. Il pareggio di Verona è una delle tante occasioni perse da inizio stagione, e fotografa il delicatissimo momento di una squadra ancora in corsa su tutti i fronti ma pericolosamente in bilico tra un ritardo pesantissimo in campionato e un 2-1 da ribaltare nell’ottavo di ritorno di Champions contro il Porto. L’1-1 di Verona – con ultimi minuti in apnea – molto probabilmente è un addio allo scudetto e la fine di un ciclo senza eguali.

CONTINUA A LEGGERE SU CALCIONEWS24