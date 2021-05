Juve di Allegri: chi va e chi resta. Max tentato da De Paul e da quel like

La Gazzetta dello Sport questa mattina inizia a disegnare le fattezze della nuova Juventus di Allegri. Dybala e Morata hanno più chance di restare, Ronaldo in bilico. Conferme per Chiesa (che all’inizio a Max non piaceva ma la stagione appena conclusa ha spazzato ogni dubbio) e Kulusevski. In caso di addio di CR7, arriverà una punta: occhio al nome di Icardi.

IL LIKE DI DONNARUMMA- Il like di Donnarumma al post sul suo ritorno in bianconero è più di un indizio, ma Allegri si fida molto di Szczesny. Dipenderà da quali offerte arriveranno per il polacco. Probabile il rinnovo di Chiellini, con Bonucci è previsto un confronto. Da rivitalizzare Bernardeschi e Fagioli. Il colpo Locatelli? Piace sia a lui sia alla Juve. La tentazione è il ritorno di Pjanic, ma è complessa. La Stampa aggiunge anche il nome di De Paul fra gli obiettivi per il centrocampo.