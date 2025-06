Junior Firpo Milan, il terzino ha trovato squadra! I rossoneri rimangono beffati

Junior Firpo Milan, l’obiettivo per la fascia sinistra è ad un passo dal saltare: sta per firmare con questa squadra. Le ultimissime notizie

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, il Real Betis è vicino a raggiungere un accordo con Junior Firpo, terzino sinistro che era stato in passato anche un obiettivo del Milan. Il club spagnolo, con il quale Firpo ha già militato tra il 2017 e il 2019 prima di trasferirsi al Barcellona, sta offrendo al giocatore un contratto triennale.

Firpo, il cui contratto con il Leeds United è in scadenza al 30 giugno 2025, sarà presto disponibile a parametro zero. Questa condizione lo ha reso un profilo interessante per diversi club, tra cui appunto il Milan, che aveva sondato il terreno per il terzino dominicano in ottica di rafforzamento della fascia sinistra. Tuttavia, l’interesse rossonero sembra essersi raffreddato, lasciando campo libero ad altre squadre.

Il ritorno al Real Betis rappresenterebbe per Junior Firpo un’opportunità di ripartire in un ambiente a lui familiare, dove ha già dimostrato il suo valore