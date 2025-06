Calciomercato Milan, il colpo Junior Firpo subisce una rallentata: il motivo è strettamente collegato a questa cosa. Le ultimissime

Le manovre del calciomercato estivo si fanno sempre più complesse, e uno dei nomi che sta animando le trattative per la fascia sinistra è quello di Júnior Firpo. Il terzino, in scadenza di contratto con il Leeds United, rappresenta un’occasione d’oro a parametro zero per molti club, e il Milan è tra questi, avendolo messo nel mirino da tempo. Tuttavia, come riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, la situazione per i rossoneri si complica a causa del forte ritorno in scena del Betis Siviglia, il suo ex club.

Il Milan ha mostrato un interesse concreto per Júnior Firpo, considerandolo un profilo interessante per rinforzare la corsia sinistra, sia come alternativa a Theo Hernandez, sia in un’ottica più ampia di mercato che potrebbe vedere il francese oggetto di offerte importanti. L’idea di portare a casa un giocatore di esperienza e qualità a costo zero è particolarmente allettante per la dirigenza rossonera, sempre attenta alle opportunità offerte dai parametri zero.

Tuttavia, il Betis Siviglia sta lavorando intensamente per riportare Firpo a casa. Il club andaluso, che lo ha lanciato nel grande calcio, ha un legame speciale con il giocatore e sta spingendo per un suo ritorno. Questo forte interesse del Betis, unito al desiderio del giocatore di tornare in un ambiente che conosce bene e dove si è trovato a suo agio, sta rendendo la trattativa decisamente più ardua per il Milan.

Secondo quanto evidenziato da Matteo Moretto, il Betis sta facendo pressione per chiudere l’operazione, vedendo in Firpo il rinforzo ideale per la propria fascia sinistra. L’opportunità di acquisirlo senza sborsare un euro per il cartellino è un fattore determinante per il club spagnolo, che si trova in una posizione privilegiata rispetto ai rossoneri, non dovendo negoziare con il Leeds.

In questo intricato scenario, il Milan si trova a dover fare i conti con una concorrenza agguerrita. Se da un lato l’occasione a parametro zero rimane allettante, dall’altro la volontà del giocatore e l’insistenza del Betis potrebbero far pendere l’ago della bilancia verso un ritorno in Spagna per Júnior Firpo. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà la destinazione finale del terzino.