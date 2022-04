L’ex portiere della Roma, Julio Sergio ha parlato al IlBiancoNero.com. Ecco cosa ha detto tra le varie sulla lotta scudetto

L’ex portiere della Roma, Julio Sergio ha parlato al IlBiancoNero.com. Ecco cosa ha detto tra le varie sulla lotta scudetto:

«È difficile. Possono accadere degli sbagli come ha fatto l’Inter e tutto può cambiare. Se il Milan non se lo lascia scappare è favorita ma secondo me lo decideranno all’ultima giornata»