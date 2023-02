Julia Grosso: «Con il Milan all’andata partita tosta ma abbiamo imparato la lezione» – VIDEO

Julia Grosso, centrocampista canadese della Juventus Women, si racconta in esclusiva su JuventusNews24.com: le parole sul Milan

Intervistata da JN24, Julia Grosso ha parlato così in vista della sfida contro il Milan Femminile:

Sabato c’è il Milan: all’andata non è andata benissimo…

È stata una partita tosta, uno di quei giorni in cui non abbiamo giocato da squadra. Abbiamo imparato dai nostri errori e non credo che capiterà di nuovo. Siamo molto eccitate e pronte per il Milan, abbiamo imparato la lezione e non vediamo l’ora di scendere in campo.

