Jovic come Brahim Diaz? Il Milan lavora al prestito per gennaio

JOVIC – Il leggero infortunio di Zlatan Ibrahimovic (qui i tempi di recupero) ha portato il Milan a valutare un rinforzo in attacco per gennaio. La società non ha intenzione di svenarsi perché la priorità verrà data al reparto difensivo. Ecco quindi l’ipotesi Jovic da prelevare in prestito dal Real Madrid.

I rossoneri potrebbero trovare un accordo con gli spagnoli sul modello Brahim Diaz: prestito secco fino a giugno senza diritto di riscatto. L’operazione non andrebbe a pesare sulle casse societarie, mentre l’attaccante serbo e il Real sarebbero disposti ad accettare le condizioni di prestito.