Ibrahimovic: «Infortunio? Niente di grave. Torno tra una, due settimane»

Intervistato in esclusiva dal giornale svedese Sport Bladet, uno Zlatan Ibrahimovic per nulla zoppicante risponde così riguardo al proprio infortunio: «Non è niente di grave. Solo una o due settimane».

RITORNO IN NAZIONALE – «Se me lo chiedi, risponderò onestamente: Sì, mi manca la nazionale. Non è un segreto».

PASSIONE – «Ogni volta che esco in campo – ogni volta che indosso le scarpe da calcio – sento: “Wow! Questo è quello che voglio fare! Questo è quello che farò! Questa è la mia passione! Questo (il calcio ndr) è il mio migliore amico. Senza di lui, non sarei quello che sono. Senza di lui, non posso diffondere gioia. Senza di lui mi sento perso»