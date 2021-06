Jovetic: «Rifiutai la Juve per non tradire la Fiorentina. Do un consiglio a Vlahovic»

Intervistato da Tuttosport, Stevan Jovetic ha rilasciato le seguenti dichiarazioni su Dusan Vlahovic, obbiettivo della Juve ma non solo.

VLAHOVIC JUVE – «In effetti mi rivedo nella situazione di Dusan: ha fatto benissimo con la Fiorentina e si parla di un interessamento della Juventus. Ci sono passato anche io, qualche anno fa, ma la tentazione di trasferirmi direttamente da Firenze a Torino non l’ho mai avuta. Non volevo tradire i tifosi della Fiorentina».

COSA GLI CONSIGLIA – «Sono decisioni personali. Anche se conosco bene Dusan grazie a un preparatore atletico che abbiamo in comune, Andreja Milutinovic, non mi intrometto. Non mi stupisce che un top club come la Juventus lo voglia: Vlahovic ha tecnica, velocità, forza fisica e senso del gol. E soprattutto sono convinto che, avendo 21 anni, abbia ancora notevoli margini di miglioramento. Dusan sarà il miglior centravanti dei prossimi anni assieme a Erling Haaland».

VLAHOVIC PRONTO PER LA JUVE – «Potenzialmente, sì. Però quando sei giovane – e Dusan lo è – la priorità deve essere quella di giocare con continuità. Alla Juventus o in un altro top club avrebbe le sue possibilità, però dovrebbe confrontarsi con tanti campioni e sicuramente giocherebbe meno rispetto alla Fiorentina. Ecco perché, fossi in lui, mi farei un altro anno da protagonista a Firenze».