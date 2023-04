José Mourinho ha spiegato i motivi che l’hanno spinto a mandare in panchina Paulo Dybala nella sfida tra Atalanta e Roma

Intervistato da DAZN, José Mourinho ha parlato così di Paulo Dybala prima di Atalanta-Roma. La prossima settimana la sfida al Milan:

«È utilizzabile, se va in panchina è perché non è al top ma non sarà lì solo per fare casino, come succede in altre squadre. Per noi è un’opzione e i suoi trenta minutini li avrà».