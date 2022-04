Jordan elogia Giroud: «I suoi gol li fòà, è forte»

L’ex giocatore del Milan Joe Jordan è stato intervistato da TMW e ha parlato così del momento dell’attaccante rossonero Giroud

L’ex giocatore del Milan Joe Jordan è stato intervistato da TMW e ha parlato così del momento dell’attaccante rossonero Giroud:

«I suoi gol li ha fatti e per me lui è un attaccante molto forte. Peccato che non ci sia Ibra in questo momento, ci vorrebbe. In questo momento è importante avere tutti pronti per entrare in campo»