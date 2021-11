Jonusaite: «Milan? É come un sogno che si avvera, su Giacinti...»

Jonusaite, nuova arrivata in casa Milan Femminile, si è presentata ai microfoni di Milan Tv, ecco le sue parole

EMOZIONI – «Mi sento così nervosa, è il mio primo giorno, spero che vada tutto bene. Sono davvero orgogliosa e molto emozionata, per me è come un sogno che si avvera. Il Milan è una delle società più importanti al Mondo».

GIACINTI – «Mi piace lo stile di gioco di Valentina Giacinti, penso che lei sia una star qui. Una gran giocatrice. Qui ci sono calciatrici molto brave e simpatiche. Sono amichevoli, mi trovo bene».

GINTRA – «É stato un piacere giocare contro il Milan. Una gran giornata per il Gintra, perchè il Milan è il Milan, ero felice. Una buona partita finita 1-1. Una bella lezione per il Gintra».

CHAMPIONS LEAGUE – «La Champions League è una competizione di alto rango, sono chiaramente contenta. Abbiamo vinto la prima partita, la seconda l’abbiamo persa, spero di crescere con la squadra a livello individuale non solo come squadra, spero di riuscire a vincere la Serie A».