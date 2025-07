Joao Felix Milan, esperienza amara in rossonero! Le statistiche negative del portoghese

Joao Felix Milan, l’addio del portoghese dopo il prestito dal Chelsea lascia l’amaro in bocca: a Milanello grosso senso di incompiuto

La notizia, attesa da settimane nell’ambiente rossonero, è ora ufficiale: il calciomercato Milan non eserciterà il diritto di riscatto per Joao Felix, Kyle Walker e Riccardo Sottil. I tre calciatori, arrivati a Milano in prestito durante l’ultima sessione di calciomercato invernale, faranno dunque ritorno ai loro club d’origine: Joao Felix al Chelsea, Kyle Walker al Manchester City e Riccardo Sottil alla Fiorentina. Un comunicato sui canali social del club rossonero ha voluto salutare e ringraziare i giocatori per il loro contributo, seppur breve, alla causa milanista. Questa decisione segna un punto di svolta per il Milan, che ora dovrà ripensare le proprie strategie per la prossima stagione, cercando rinforzi che possano garantire un impatto più significativo.

La scelta di non procedere con i riscatti era nell’aria da tempo, specialmente considerando il rendimento al di sotto delle aspettative di alcuni dei prestiti. Tra i tre, è senza dubbio il caso di Joao Felix a destare maggiore discussione e delusione. Il talento portoghese, approdato a gennaio con l’aura di un fuoriclasse e grandi speranze di rilancio, non è riuscito a lasciare il segno come ci si aspettava. Le sue performance in campo sono state ben al di sotto delle previsioni, confermando le difficoltà che lo hanno accompagnato nelle ultime stagioni. Nonostante le qualità tecniche indiscusse e un costo di cartellino elevato che ne ha sempre condizionato le aspettative, Joao Felixnon è riuscito a trovare la continuità necessaria per esprimersi ad alti livellicon la maglia del Milan.

In 21 presenze complessive tra campionato e coppe, il bilancio di Joao Felix è stato estremamente magro: solamente tre partecipazioni a reti, tra gol e assist. Un dato insufficiente per un giocatore del suo calibro e per le aspettative che erano state riposte su di lui al momento del suo arrivo. Questa statistica evidenzia una preoccupante mancanza di incisività e di impatto sulle partite, aspetti fondamentali per un attaccante o un trequartista in un club ambizioso come il Milan. La sua difficoltà a integrarsi appieno nei meccanismi di gioco e a trovare la giusta chimica con i compagni di squadra ha rappresentato un ostacolo insormontabile. Non è riuscito a diventare quel valore aggiunto che la dirigenza e i tifosi speravano potesse essere, complice anche una condizione fisica non sempre ottimale e un adattamento al calcio italiano più lento del previsto.

La vicenda di Joao Felix al Milan è emblematica delle difficoltà che un talento cristallino può incontrare quando non riesce a trovare la giusta collocazione o la fiducia necessaria per esprimere il proprio potenziale. Il suo ritorno al Chelsea apre nuove incognite sul suo futuro, mentre il Milan dovrà concentrarsi su nuove strategie di mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La non conferma di Walker e Sottil, seppur meno eclatante, rientra in un quadro di valutazioni complessive sul rendimento dei prestiti, che non hanno convinto la dirigenza a investire cifre importanti per il loro riscatto. Il calciomercato estivo si preannuncia quindi cruciale per il Milan, che dovrà operare scelte oculate per costruire una squadra più competitiva e in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati. La fonte di queste informazioni è da ricondurre ai canali ufficiali del Milan e alle principali testate giornalistiche sportive che hanno seguito da vicino l’evolversi della situazione.