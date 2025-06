Joao Felix saluta il Milan: il post social del club rossonero e la risposta del portoghese – FOTO

Joao Felix lascerà il Milan il prossimo 30 giugno: sui social il club rossonero ha salutato il portoghese che ha risposto prontamente

L’avventura di João Félix nel calciomercato Milan si conclude dopo soli sei mesi. Arrivato a gennaio in prestito dal Chelsea, il talentuoso attaccante portoghese non è riuscito a convincere la dirigenza rossonera a puntare su di lui a titolo definitivo. Una decisione, quella del Milan, che era nell’aria da diverse settimane e che ora trova la sua ufficialità, con il giocatore che farà ritorno a Londra in attesa di definire il suo futuro.

Un Addio Senza Rimpianti per il Milan

Nonostante le grandi aspettative riposte in lui al momento del suo arrivo, João Félix non ha lasciato un segno indelebile in rossonero. Le sue prestazioni, pur non deludenti in assoluto, non sono state sufficienti a giustificare l’investimento che un acquisto a titolo definitivo avrebbe comportato. Il Milan, infatti, sta delineando le proprie strategie di mercato in vista della prossima stagione e ha evidentemente optato per profili che ritenga più funzionali al progetto tecnico di Enzo Maresca, il nuovo allenatore. La scelta di non riscattare il portoghese rientra in una più ampia visione volta a costruire una squadra solida e competitiva, evitando spese eccessive per giocatori che non garantiscono un impatto immediato e significativo.

Il Futuro di João Félix: Un Enigma da Risolvere

Il ritorno al Chelsea è solo un passaggio temporaneo per João Félix. Il suo futuro, infatti, non sarà sotto la guida di Maresca a Londra. Il club inglese, che lo aveva acquistato dal Benfica per una cifra astronomica, ha la necessità di trovare una nuova sistemazione per il giocatore, il cui ingaggio è elevato e non rientra più nei piani del club. Nelle ultime settimane, si è intensificata l’ipotesi di un suo ritorno al Benfica, il club dove è cresciuto e ha mostrato il suo miglior calcio, esplodendo sulla scena europea. Un eventuale ritorno in Portogallo potrebbe rappresentare per Félix l’opportunità di rilanciarsi e ritrovare la continuità e la fiducia che gli sono mancate nelle ultime stagioni. Altre squadre europee potrebbero essere interessate al suo profilo, ma il Benfica rimane al momento la pista più concreta.

Il Saluto sui Social e la Risposta di João Félix

L’ufficialità della separazione è stata suggellata anche sui social media. Il Milan, tramite i propri canali ufficiali, ha pubblicato un post di saluto per l’attaccante, ringraziandolo per il suo impegno e augurandogli il meglio per il futuro. Un gesto di cortesia che sottolinea la professionalità del club rossonero. La risposta di João Félix non si è fatta attendere: un semplice ma significativo “Grazie” accompagnato da un cuoricino rosso e uno nero, i colori sociali del Milan. Un modo per esprimere la sua gratitudine e il suo affetto verso la squadra e i tifosi, nonostante la breve permanenza e l’epilogo non desiderato.

Questo addio segna un punto fermo nella carriera di João Félix, che ora si trova di fronte a un bivio. Riuscirà a ritrovare la sua forma migliore e a imporsi in un nuovo contesto, o la sua carriera continuerà a essere un alternarsi di lampi di genio e periodi di appannamento? Solo il tempo potrà dirlo.