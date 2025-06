Condividi via email

Joao Felix nella bufera mediatica, ambientalisti indignati: questo suo gesto non è passato inosservato. Le ultimissime sui rossonero

João Félix, ex giocatore del Milan, si trova al centro di una vera e propria bufera mediatica dopo aver condiviso sui social un post che ha scatenato l’indignazione di utenti e ambientalisti. Una giornata dedicata alla pesca con gli amici si è trasformata in un caso, a causa delle immagini e dei video pubblicati che ritraevano le loro prede, tra cui, in particolare, un esemplare di squalo martello.

Nel post incriminato, il calciatore portoghese e i suoi compagni di avventura hanno mostrato alcune foto dei pesci catturati in mare. A destare maggiore scalpore, tuttavia, sono stati due video: nel primo, si vede chiaramente João Félix e il suo gruppo mentre trattengono e tirano fuori dall’acqua lo squalo martello, mentre nel secondo, l’animale è ripreso mentre cerca disperatamente di liberarsi, ancora attaccato alla canna da pesca.

La reazione del web non si è fatta attendere. L’immediata ondata di commenti ha visto numerosi utenti e associazioni ambientaliste accusare il calciatore di crudeltà verso gli animali. Le immagini, considerate scioccanti e irrispettose nei confronti della fauna marina, hanno generato un dibattito acceso sulla responsabilità di figure pubbliche nel veicolare messaggi etici e sul rispetto dell’ambiente.

Molti hanno sottolineato come lo squalo martello sia una specie spesso vulnerabile o minacciata, e come il trattamento riservato all’animale nei video sia stato inaccettabile. L’episodio ha riacceso i riflettori sulle pratiche di pesca sportiva e sulla necessità di sensibilizzare maggiormente sul benessere animale e sulla conservazione degli ecosistemi marini, mettendo l’ex Milan João Félix in una scomoda posizione e attirando critiche feroci da ogni parte del mondo.