Joao Felix, l’ex Milan ha già scelto la sua nuova destinazione? Prende quota l’ipotesi ritorno romantico

Joao Felix, il portoghese del Chelsea ed ex Milan potrebbe ripartire da una delle sue ex squadre: il Benfica. Le parole

Il futuro di Joao Felix è nuovamente al centro delle discussioni nel mondo del calcio europeo. Il talentuoso attaccante portoghese, classe 1999, è ufficialmente tornato al Chelsea dopo la conclusione del suo prestito al Milan. Questa parentesi in Serie A non è stata entusiasmante per il giovane campione, che ha collezionato soltanto tre goal in 21 presenze complessive con la maglia rossonera. Un bilancio modesto per un giocatore delle sue qualità, che ha lasciato l’amaro in bocca sia ai tifosi milanisti che, presumibilmente, allo stesso calciatore.

Il suo rientro a Londra non preannuncia, tuttavia, una permanenza duratura. I Blues, infatti, avevano effettuato un investimento significativo nel 2024 per acquisire il suo cartellino, sborsando ben 52 milioni di euro. Nonostante ciò, la dirigenza e lo staff tecnico del Chelsea non considerano Joao Felix parte integrante del nuovo progetto del club. Questa decisione apre scenari di mercato molto interessanti, con la ricerca di una nuova sistemazione che diventa la priorità assoluta per il giocatore e per il suo entourage.

E Joao Felix sembra avere già le idee chiare, o quantomeno una speranza ben definita per il suo futuro calcistico. In una recente intervista a CMTV, il fantasista ha confessato il suo desiderio più grande: tornare al Benfica. Si tratta del club che lo ha lanciato nel grande calcio, dove ha brillato e si è fatto notare a livello internazionale prima di essere ceduto all’Atletico Madrid nel 2019 per una cifra record di oltre 127 milioni di euro. Un ritorno alle origini che potrebbe ridare slancio alla sua carriera, dopo stagioni altalenanti tra Madrid, Londra e Milano.

“BENFICA? NON VEDO L’ORA“, ha dichiarato Joao Felix con entusiasmo. La sua motivazione principale è legata a una figura chiave: Bruno Lage. “Al Benfica c’è Bruno Lage, un allenatore che conosco e che è stato molto importante per la mia carriera e la cosa fa guadagnare qualche punto a questo tipo di soluzione”, ha spiegato il giocatore. La presenza di un tecnico con cui ha già lavorato e che ha contribuito in maniera determinante al suo sviluppo calcistico rappresenta un fattore decisivo. “Sarei molto contento, vedo bene un ritorno al Benfica”, ha aggiunto, confermando il suo forte desiderio di indossare nuovamente la gloriosa maglia delle Aquile. Questo scenario potrebbe rappresentare la scelta ideale per rilanciare la carriera di un talento cristallino che, a soli 25 anni, ha ancora molto da dare al calcio.