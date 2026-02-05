Calciomercato
Jimenez Milan, il Bournemouth sceglie la via del riscatto: l’incasso rossonero per la cessione dell’esterno spagnolo
Jimenez Milan, l’operazione è pronta a chiudersi con il trasferimento a titolo definitivo del giovane terzino spagnolo in Premier League
Il calciomercato del Milan si accende con una notizia di rilievo sul fronte delle uscite, fondamentale per le strategie future del club. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Bournemouth ha deciso di riscattare a titolo definitivo Alex Jimenez, talentuoso esterno basso classe 2005, cresciuto nella prestigiosa “cantera” del Real Madrid e distintosi per una spiccata propensione offensiva e grande rapidità palla al piede.
I dettagli economici dell’operazione
La scorsa estate, il club meneghino aveva ceduto lo spagnolo in Inghilterra con la formula del prestito con diritto di riscatto. L’accordo prevedeva che l’opzione diventasse obbligatoria al verificarsi di determinate condizioni sportive; tali clausole sono state soddisfatte, portando le “Cherries” (il club inglese) a formalizzare l’acquisto.
L’operazione complessiva è stata fissata a una cifra di 20 milioni di euro come base fissa, a cui si aggiungono 5 milioni di bonus. Tuttavia, va ricordato che il Real Madrid, al momento della cessione del ragazzo al Milan, aveva mantenuto una clausola del 50% sulla futura rivendita. Per questo motivo, la metà della quota fissa volerà verso la Spagna.
Plusvalenza e strategie per il futuro
Al Diavolo rimarranno dunque circa 10 milioni di euro netti. Si tratta di un’operazione finanziariamente brillante per un calciatore arrivato inizialmente per la formazione Primavera. Questi fondi saranno messi a disposizione della dirigenza rossonera per puntellare la rosa e regalare nuovi innesti di qualità all’allenatore.
Il quotidiano romano sottolinea come l’intesa sia ormai totale, tanto che il club inglese è pronto ad annunciare a breve l’acquisto definitivo. Per il Milan, si chiude un capitolo con una plusvalenza importante, mentre il giovane Jimenez si prepara a diventare un pilastro della difesa del Bournemouth in uno dei campionati più competitivi al mondo.