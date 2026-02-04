Connect with us

Mercato Milan, svolta Alex Jimenez: accordo definito col Bournemouth, fumata bianca in settimana. Cifre e dettagli

34 minuti ago

Mercato Milan, arriva l’accordo con il Bournemouth per il riscatto di Alex Jimenez: cifre, dettagli e l’intreccio con il Real Madrid

Il futuro di Alex Jimenez è ufficialmente lontano da Milano. Come anticipato da Fabrizio Romano e confermato dalle testate internazionali proprio in queste ore (febbraio 2026), l’esterno spagnolo diventerà un giocatore del Bournemouth a titolo definitivo entro la fine di questa settimana. Un’operazione che sancisce la fine di un rapporto turbolento con l’ambiente rossonero, nonostante le indubbie qualità tecniche del classe 2005.

Mercato Milan, le cifre del trasferimento di Alex Jimenez al Bournemouth

L’accordo tra il club inglese e il Milan (con il coinvolgimento del Real Madrid) è stato strutturato su basi economiche molto solide:

  • Parte Fissa: 19,5 milioni di euro.
  • Bonus: 5,3 milioni di euro legati a obiettivi sportivi.
  • Contratto: Lo spagnolo si legherà alle “Cherries” con un accordo a lunghissimo termine fino al giugno 2031.
  • Ripartizione Incasso: Poiché il Real Madrid detiene ancora il 50% sulla rivendita (clausola inserita al momento del riscatto milanista per 5 milioni), l’incasso totale sarà suddiviso equamente tra rossoneri e Blancos.

I motivi dell’addio: talento vs disciplina

Dietro la cessione di Jimenez non c’è solo una scelta economica, ma una chiara presa di posizione tecnica e comportamentale:

  • Il pugno di ferro di Allegri: Durante l’estate 2025, il tecnico è stato categorico. Jimenez non è stato aggregato alla tournée negli USA perché spedito ad allenarsi con il Milan Futuro (allora in Serie C/D) come sanzione per atteggiamenti giudicati “sopra le righe” e poco rispettosi delle regole dello spogliatoio.
  • L’esplosione in Premier: In Inghilterra, Jimenez ha trovato terreno fertile per le sue giocate spettacolari e la sua velocità. Il primo gol contro il Liverpool ha accelerato le pratiche del riscatto, convincendo il Bournemouth ad attivare l’obbligo di acquisto (che sarebbe scattato alla 18ª presenza) in anticipo.
  • La fine dell’era Milan: Nonostante fosse considerato l’erede naturale di Theo Hernández, le divergenze con Allegri e la rigidità societaria sul rispetto del codice etico hanno portato alla rottura definitiva.
