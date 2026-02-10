Jimenez si confessa: «Mi sento più a mio agio in Premier League. Al Milan non avrei avuto il minutaggio che volevo…»

Jimenez, giocatore del Milan ma in prestito al Bournemouth, ha parlato così nella sua intervista al Mundo Deportivo

Intervistato dal Mundo Deportivo, Alex Jimenez, terzino del Bournemouth ma in prestito dal Milan, parla così del momento che sta vivendo in Inghilterra, del suo futuro e del possibile ritorno al Real Madrid. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

IL MIO MOMENTO – «Segnare il mio primo gol da professionista è stato un sogno che si è avverato, e sono così felice di averlo fatto contro una grande squadra come il Liverpool e perché ci ha aiutato a vincere. Non vedevo l’ora di segnare il mio primo gol».

DIFFERENZA DI GIOCO IN INGHILTERRA – «Sì, in Italia la media è decisamente più bassa perché lì giocano un calcio molto più tattico rispetto alla Premier League. Qui è molto più fisico, con un gioco serrato, e bisogna essere in ottima forma fisica. Dato il mio stile di gioco, mi sento più a mio agio e mi trovo bene in Premier League».

IL TRASFERIMENTO AL BOURNEMOUTH – «Non credo che avrei avuto il minutaggio che volevo al Milan in questa stagione, e poi si è presentata questa opportunità. L’ho vista come un’opportunità e credo di starla sfruttando al meglio».

COSA MI HA CONVINTO AD ACCETTARE? – «Ho apprezzato molto il fatto che l’allenatore fosse spagnolo (Andoni Iraola) perché pensavo potesse aiutarmi a inserirmi nella squadra. Alla fine, cambiare lingua e paese fa la differenza. E poi, mi è sempre piaciuto guardare le partite di Premier League, e mi sembravano una squadra divertente a giudicare da quello che ho visto la scorsa stagione».

TEMPO LIBERO – «Mi piace guardare molte partite di calcio, soprattutto quelle della Premier League. E poi anche quelle della Champions League durante la settimana».

NAZIONALE – «Cerco di non pensarci troppo, ma so che quest’estate ci sono i Mondiali e lavoro duro ogni giorno per cercare di convincere Luis De la Fuente che sono una possibile opzione per la squadra. Sono più concentrato sul Bournemouth e sulla quotidianità, ma… perché no?».

IRAOLA – «È una persona davvero fantastica, gli voglio molto bene e sono molto felice di lui».

FUTURO IN UNA BIG? «Non so cosa ne pensi, ma è possibile. Il mio contratto scade questa stagione e, in definitiva, la decisione spetta al club».

IDOLI DA BAMBINO – «Ho sempre ammirato Carvajal perché ho trascorso molti anni al Real Madrid. E anche Alexander-Arnold, Davies e Theo Hernández, con cui ho avuto la fortuna di giocare al Milan».

ARBEOLA – «Sa gestire bene la squadra e ha le idee chiare su cosa vuole fare».

UN MIO RITORNO AL REAL MADRID? – «In questo momento sono concentrato sul Bournemouth, su questa stagione, ma tornare sarebbe un sogno per me perché sono cresciuto lì ed è il posto in cui ho imparato quello che sono ora».

NICO PAZ PRONTO PER IL REAL? – «Sì, è pronto. È stato molto bravo la scorsa stagione e in questa ha fatto un altro passo avanti. Mi è sempre piaciuto e sarei molto felice per lui se tornasse a Madrid».

DOVE GIOCHERO’ L’ANNO PROSSIMO? – «Al momento, tutto quello che so è che ho un contratto con il Bournemouth e sono molto felice qui».

OBIETTIVI PERSONALI – «In questo momento, la Coppa del Mondo è ciò che mi passa per la testa. Sono incredibilmente emozionato perché sarebbe un sogno che si avvera rappresentare il mio Paese in una Coppa del Mondo».