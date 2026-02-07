Jimenez Bournemouth, scatta il riscatto: l’incasso del Milan per la cessione dello spagnolo

Jimenez Bournemouth: grande plusvalenza del club rossonero, che vede concretizzarsi l’obbligo di acquisto definitivo per il giovane terzino

Il calciomercato del Milan si arricchisce di un’importante entrata finanziaria grazie alla definizione del futuro di Alex Jimenez, il promettente difensore laterale spagnolo noto per la sua spinta costante e la capacità di saltare l’uomo con estrema facilità. Il calciatore, approdato in Premier League con la maglia del Bournemouth, ha ufficialmente fatto scattare le clausole per l’obbligo di riscatto. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, esperto giornalista specializzato in trattative internazionali, l’affare è ormai blindato.

L’operazione è di quelle che spostano gli equilibri del bilancio: nelle casse del club meneghino arriveranno infatti 19 milioni di euro di base fissa, ai quali si aggiungeranno altri 5 milioni di euro di bonus legati al rendimento e agli obiettivi sportivi. Questa liquidità permetterà a Massimiliano Allegri — l’allenatore toscano che fa della gestione delle risorse e della solidità tattica i suoi punti di forza — di avere maggiori garanzie per il potenziamento della rosa.

Il Milan dimostra ancora una volta di saper operare con lungimiranza sui giovani talenti. Alex Jimenez, sotto la guida di Andoni Iraola — il tecnico basco del club inglese che predilige un calcio d’attacco e terzini molto alti — ha trovato l’ambiente ideale per esplodere definitivamente, convincendo le “Cherries” a investire una cifra complessiva vicina ai 24 milioni di euro. Per la società di via Aldo Rossi si tratta di un successo strategico che conferma la validità del lavoro di scouting internazionale.