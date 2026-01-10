Jeda sulla lotta scudetto: «Vedo il Milan tra le candidate, vi dico come chiuderà la stagione dei rossoneri»

Jeda, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista esclusiva in cui ha condiviso la sua visione sulla corsa allo scudetto, con riferimenti sul Milan

Il campionato entra nel vivo e le analisi sulla lotta al vertice si fanno sempre più serrate. Jeda, l’ex funambolico attaccante brasiliano che ha legato i suoi anni migliori al calcio italiano, ha espresso il suo parere autorevole sulla volata per il titolo ai microfoni di CagliariNews24. Secondo l’ex punta, il Milan è pienamente inserito in una lotta a tre che coinvolge anche Inter e Napoli. Sebbene il club di Via Aldo Rossi possa sembrare leggermente attardato nelle gerarchie iniziali, la solidità del progetto tecnico lo rende un avversario temibile per chiunque.

La griglia di Jeda: Inter favorita, ma il Diavolo c’è

Nell’analisi del brasiliano, la squadra da battere resta quella guidata da Cristian Chivu, l’ex difensore romeno ora tecnico capace di dare un’identità precisa e dinamica ai suoi uomini. Tuttavia, il divario non è incolmabile. Il Milan di Max Allegri, l’allenatore livornese esperto nella gestione delle energie nervose durante i periodi cruciali della stagione, ha il vantaggio di saper soffrire e colpire al momento giusto.

Il fattore Allegri e la tenuta mentale

Secondo l’ex calciatore, la chiave per il successo dei rossoneri risiederà nella continuità e nella capacità di non perdere terreno negli scontri diretti. Se l’Inter di Chivu esprime un calcio più fluido, il gruppo di Allegri fa della resilienza e dell’esperienza dei suoi leader i punti di forza principali. Per scavalcare i rivali meneghini e il Napoli, sarà fondamentale la tenuta fisica dei titolari in questo 2026 che promette scintille fino all’ultima giornata.

SCUDETTO – «Parlando di lotta per lo scudetto vedo favorito l’Inter e subito dietro Napoli e Milan. Dico questo sia per il gioco che per l’organico della squadra di Chivu, lo stesso per quanto riguarda il Napoli. Penso che ad ora i nerazzurri in campo abbiano dimostrato qualcosina in più, vedremo però come finirà lo scontro diretto con il Napoli. Al momento vedo il Milan come una squadra che potrà lottare fino in fondo per lo scudetto! Risalita Lazio? Dipende molto dal calciomercato che farà! Non capisco che tipo di idee abbia il presidente Lotito in questo senso date le cessioni di Castellanos e Guendouzi. Io non credo che da questo punto di vista ci sia stato il consenso da parte di Sarri. Gli acquisti diranno tanto perché la Lazio è una squadra che gioca delle buone partite però poi segna pochi gol. Per pretendere una risalita vanno dati gli strumenti giusti al tecnico e questi sono i giocatori, se non li prendi è dura. Al momento vedo la Lazio in grossa difficoltà, poi però c’è da dire che il calcio regala sempre delle grandi sorprese».