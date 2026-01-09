Bartesaghi da record: il gioiellino rossonero sorprende tutti ed eguaglia David Beckham

Bartesaghi e il primato dei cross: traguardo statistico storico che lo proietta direttamente accanto ai grandi nomi del passato rossonero

Il calcio vive di numeri e coincidenze, e quella che vede protagonista Davide Bartesaghi ha del clamoroso. Il giovane talento della fascia, cresciuto sotto l’ala dei tecnici delle giovanili milaniste e ora stabilmente in prima squadra, ha messo a referto una prestazione balistica d’altri tempi. Durante l’ultimo impegno in Serie A, il difensore rossonero ha collezionato una serie infinita di traversoni, diventando un fattore determinante per lo sviluppo della manovra sulle corsie esterne.

L’analisi statistica della prestazione

Entrando nel dettaglio dei dati raccolti da Opta, celebre fonte statistica nel mondo del calcio, emerge che il laterale milanista è riuscito a effettuare almeno 20 cross (computando anche i tiri dalla bandierina) in un’unica gara di campionato. Per ritrovare un dato simile in casa rossonera bisogna riavvolgere il nastro di oltre quindici anni. Prima dell’exploit del classe 2005, l’ultimo calciatore del Diavolo capace di toccare quota 20 traversoni in una sfida era stato niente meno che David Beckham, leggendario centrocampista inglese celebre per la precisione millimetrica dei suoi lanci.

Il precedente contro i nerazzurri

La curiosità risiede anche nella caratura dell’avversario di allora: lo Spice Boy stabilì quel record il 24 gennaio 2010 proprio nella sfida contro i nerazzurri. Mentre in quel caso si trattava di un campione a fine carriera che illuminava San Siro, oggi il club rossonero si gode la freschezza di un giovane che sta cercando di imporsi nello scacchiere tattico di Paulo Fonseca, allenatore portoghese noto per valorizzare il gioco sulle fasce. Il confronto statistico tra il veterano inglese e il giovane azzurro evidenzia come il Milan abbia ritrovato una spinta costante, capace di mettere in difficoltà i nerazzurri e ogni altra compagine del campionato attraverso un volume di gioco impressionante.