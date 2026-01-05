Bartesaghi Milan, ascesa del giovane rossonero. Gattuso ci pensa per la Nazionale. Segui le ultimissime

Il settore giovanile del Milan continua a produrre talenti di caratura internazionale, e l’ultima perla purissima risponde al nome di Davide Bartesaghi. Il giovane difensore classe 2005, cresciuto nella cantera rossonera, è diventato in pochi mesi uno dei pilastri della formazione guidata da Massimiliano Allegri, il tecnico livornese noto per la sua capacità di lanciare i giovani nel calcio che conta. Inizialmente, il futuro del ragazzo sembrava lontano da San Siro, con club come Pisa e Parma pronti a tesserarlo in prestito, ma l’allenatore del Diavolo ha bloccato tutto, convinto delle sue doti fuori dal comune.

Dalle retrovie alla maglia da titolare

La scommessa di Allegri si è rivelata un trionfo tattico. Bartesaghi, nato come alternativa a Pervis Estupinan, l’esperto terzino ecuadoriano arrivato per presidiare la fascia, è riuscito a ribaltare le gerarchie interne. Grazie a prestazioni solide e una spinta costante, il giovane talento milanista è oggi il titolare inamovibile sulla corsia mancina. Questa crescita esponenziale ha attirato l’attenzione della Nazionale Italiana guidata da Rino Gattuso, il grintoso commissario tecnico azzurro ed ex leggenda rossonera. Secondo le ultime indiscrezioni, gli osservatori dell’Italia sono pronti a consigliare la sua convocazione per i cruciali spareggi Mondiali.

Strategia di mercato: Il piano di Igli Tare

Il valore di Bartesaghi non è passato inosservato nemmeno all’estero. In Premier League, l’Arsenal ha messo gli occhi sul ragazzo, con gli scout dei Gunners — storico club londinese sempre attento ai mercati europei — avvistati spesso a Milano. Per allontanare le sirene inglesi, è sceso in campo Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan. Il DS albanese, architetto del nuovo corso societario, sta lavorando freneticamente per blindare il contratto del calciatore.

Il piano di Tare è chiaro: triplicare l’ingaggio attuale portandolo a 1,5 milioni di euro a stagione e prolungare la scadenza, già fissata al 2030. L’obiettivo è proteggere il patrimonio tecnico del club di via Aldo Rossi, garantendo a Massimiliano Allegri un difensore moderno e affidabile per gli anni a venire.

Un futuro radioso per i rossoneri

Con la guida di Allegri in panchina e la visione strategica di Igli Tare dietro la scrivania, il Milan si conferma una società capace di valorizzare le proprie risorse. Davide Bartesaghi rappresenta il simbolo di questo nuovo ciclo rossonero, fatto di coraggio, identità e programmazione