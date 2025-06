Javi Guerra Milan, i rossoneri ci puntano! Nei prossimi giorni nuova offerta per chiudere

Javi Guerra Milan, Igli Tare non molla la presa: prima offerta respinta ma l’albanese è pronto al rilancio decisivo. Ultime

Il calciomercato Milan è scatenato sul mercato e, oltre al nome esperto di Granit Xhaka per rinforzare la mediana, sta puntando con decisione su un giovane talento emergente: Javi Guerra. Il centrocampista spagnolo, classe 2003, ha catturato l’attenzione della dirigenza rossonera grazie alle sue brillanti prestazioni con il Valencia e, più recentemente, con la Nazionale spagnola Under 21. Proprio nella serata di ieri, Guerra è sceso in campo nel pareggio per 0-0 contro l’Italia nell’Europeo U21, dimostrando ancora una volta le sue qualità e il suo potenziale.

L’interesse del Milan per Javi Guerra è concreto e profondo. Il giovane spagnolo piace e convince tutti a Milanello, tanto che nella giornata di ieri il club rossonero ha deciso di passare dalle parole ai fatti, presentando una prima offerta ufficiale al Valencia. Sul piatto sono stati messi 20 milioni di euro per il cartellino del promettente centrocampista. Tuttavia, la risposta da parte del club spagnolo è stata un categorico “no secco”. Il Valencia, infatti, considera Javi Guerra un pezzo pregiato della sua rosa e per il suo talento “vuole (e pretende) di più”.