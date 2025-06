Javi Guerra Milan, il Diavolo prepara il rilancio decisivo! Valencia all’angolo, l’affare va in porto a queste condizioni

Javi Guerra Milan, il club rossonero pronto a presentare il rilancio decisivo: il Valencia può cedere il proprio gioiello

Il calciomercato Milan è scatenato sul mercato, non solo per rinforzare la rosa nell’immediato con nomi di spicco come Luka Modric (il cui annuncio ufficiale è atteso dopo il Mondiale per Club) e l’esperto centrocampista del Bayer Leverkusen, Granit Xhaka. L’obiettivo della dirigenza rossonera, infatti, è anche quello di puntare su talenti futuribili, seguendo la fortunata strada tracciata dall’arrivo di Tijjani Reijnders. E proprio in questa direzione si inserisce con forza l’interesse per Javi Guerra, promettente centrocampista spagnolo del Valencia.

Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, il Milan sarebbe pronto a fare sul serio per il ventiduenne iberico, identificato come il profilo ideale per aggiungere qualità, dinamismo e capacità di inserimento al reparto mediano a disposizione di mister Massimiliano Allegri. L’edizione odierna della Rosea titola in maniera eloquente: “Occasione Guerra. Il talento spagnolo nuovo Reijnders. Il Milan va all’assalto“. Un lungo occhiello aggiunge dettagli significativi: “I rossoneri pronti all’affondo definitivo: tra il giocatore e il Valencia non c’è ancora l’accordo sul rinnovo. Javi può portare qualità e inserimenti per i gol.”

Questo scenario si presenta come un’opportunità ghiotta per il Milan. Il contratto di Javi Guerra con il Valencia scade nel 2027, ma la mancanza di un accordo per il rinnovo potrebbe spingere il club spagnolo a considerare una cessione per evitare di perdere il giocatore a parametro zero in futuro. Il Milan, da parte sua, è notoriamente attento a cogliere queste occasioni di mercato, specialmente quando si tratta di giovani talenti con un potenziale di crescita elevato.

Javi Guerra non è certo un nome nuovo per gli addetti ai lavori. Nonostante la giovane età, ha già collezionato ben 89 presenze ufficiali con la maglia del Valencia, dimostrando una notevole maturità e una costante crescita sul campo. Le sue caratteristiche tecniche, la sua visione di gioco, la capacità di dettare i tempi e di inserirsi senza palla lo rendono un profilo versatile e particolarmente adatto al calcio moderno, e in particolare al sistema di gioco che il Milan intende implementare.

L’idea di portare a Milanello un giocatore “alla Reijnders” evidenzia una chiara strategia del club rossonero: affiancare a elementi di provata esperienza come Modric e, potenzialmente, Xhaka, giovani promesse in grado di assicurare un futuro solido e vincente. L’investimento su Javi Guerra rientra perfettamente in questa visione a lungo termine, con l’obiettivo di costruire una squadra non solo forte nel presente, ma anche proiettata verso i successi futuri. Il Milan è pronto a sferrare l’attacco decisivo per assicurarsi le prestazioni di quello che potrebbe essere il prossimo punto fermo del suo centrocampo.