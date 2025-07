Jashari Milan, data cerchiata da Tare sul calendario per la chiusura: l’obiettivo è chiudere entro questo giorno. Le ultimissime sui rossoneri

Le voci si fanno sempre più insistenti e la situazione intorno ad Ardon Jashari si sta facendo incandescente. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato, il centrocampista svizzero starebbe “forzando” con il Bruges per ottenere il via libera al trasferimento al Milan. Il motivo è chiaro e forte: per Jashari, vestire la maglia rossonera è un vero e proprio “sogno”.

Questa determinazione del giocatore è un fattore cruciale nella trattativa. Il Milan, che ha già messo sul piatto un’offerta da 32 milioni di euro, attende ora una risposta definitiva entro martedì. Si tratta di un vero e proprio ultimatum, che mette il Bruges di fronte a una scelta obbligata: accettare la proposta del Diavolo o rischiare di trattenere un giocatore scontento e demotivato, con il rischio di vederne deprezzato il valore in futuro.

La volontà di Jashari di trasferirsi a Milano è un segnale importante per la dirigenza rossonera, che vede nel giovane talento un rinforzo ideale per il centrocampo di Massimiliano Allegri. La sua capacità di dettare i tempi di gioco, unita a una visione tattica e a una fisicità notevoli, lo rendono un profilo ricercato e versatile, in grado di adattarsi a diversi moduli.

Il tempo stringe per il Bruges. La pressione del giocatore, unita alla scadenza imposta dal Milan, potrebbe spingere il club belga ad accettare l’offerta. Per Jashari, il trasferimento rappresenterebbe un salto di qualità significativo, con la possibilità di misurarsi in un campionato prestigioso come la Serie A e di giocare in un club con ambizioni europee. Il Milan, dal canto suo, è fiducioso di poter chiudere l’operazione, forte della volontà del giocatore e di un’offerta che ritiene congrua. Martedì sarà il giorno della verità per il futuro di Ardon Jashari.