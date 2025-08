Jashari Milan, il giocatore vuole solo i rossoneri! La situazione. Segui le ultimissime sul club rossonero

Il mercato del Milan si infiamma per Ardon Jashari, talentuoso centrocampista classe 2002 del Club Brugge. Nonostante una trattativa che si è fatta più complessa del previsto, la volontà del giocatore sembra essere cristallina: vestire la maglia rossonera.

La situazione tra il Milan e il club belga è tutt’altro che semplice. Il Club Brugge, infatti, aveva in passato promesso a Jashari di lasciarlo partire in caso di un’offerta pari o superiore ai 32,5 milioni di euro. Tale accordo, però, è stato di fatto disatteso. Nelle scorse settimane, infatti, una squadra inglese ha presentato una proposta da 40 milioni di euro, superando la cifra pattuita ma, nonostante questo, il club belga non ha dato il via libera alla cessione.

Nel frattempo, il Diavolo ha messo sul piatto 33,5 milioni di euro, cifra che la società non intende alzare. La palla passa ora nelle mani del centrocampista. Secondo fonti vicine al giocatore, Jashari incontrerà nel fine settimana Bart Verhaeghe, il presidente del Club Brugge, per ribadire la sua ferma intenzione di onorare l’accordo raggiunto con il club milanista.

A complicare ulteriormente il quadro c’è anche una forte concorrenza. Sul giocatore si sono infatti inseriti anche il Bayer Leverkusen, squadra tedesca nota per il suo ottimo scouting, e il Neom, un club arabo che ha avanzato una proposta faraonica da ben 45 milioni di euro. Tuttavia, la priorità di Jashari rimane il Milan, a dimostrazione del suo forte desiderio di giocare in Serie A sotto la guida del nuovo tecnico Massimiliano Allegri e del direttore sportivo Igli Tare.

Un ulteriore segnale della volontà del giocatore arriva dalla sua decisione di non voler scendere in campo nella prossima sfida di Champions League contro il Salisburgo, nonostante sia stato inserito nella lista dei convocati. Il Diavolo attende fiducioso, sperando che la volontà del giocatore possa sbloccare una trattativa che si fa ogni giorno più intricata, ma che potrebbe portare a Milano un giovane talento di grande prospettiva.