HANNO DETTO

Jashari da la carica: «Il Milan deve essere in Champions League, dobbiamo fare di tutto per qualificarsi»

53 minuti ago

Jashari da la carica. Il centrocampista svizzero del Milan ha parlato così ai microfoni di MilanTV in merito all’obiettivo di tornare in Champions

In un’intervista esclusiva a Milan TV, Ardon Jashari ha condiviso i suoi pensieri sull’obiettivo del Milan di tornare in Champions League. Il centrocampista svizzero, che sta trovando continuità dopo il grave infortunio che ha segnato l’inizio della stagione, ha sottolineato l’importanza di qualificarsi per il palcoscenico europeo più prestigioso.

SULL’OBIETTIVO DELLA CHAMPIONS LEAGUE – «Il Milan è un club che deve stare in Champions League e ogni giocatore sa che questo è il palcoscenico più grande del calcio europeo. Penso che io e anche i miei compagni siamo arrabbiati di poterla solo guardare e non esserne parte. Dobbiamo fare tutti insieme tutto il possibile per raggiungere il posto per la qualificazione in Champions League».

Jashari ha quindi ribadito il desiderio del gruppo di lottare fino alla fine per tornare tra le migliori squadre d’Europa, dimostrando grande determinazione nel perseguire questo obiettivo fondamentale per il futuro del Milan.

