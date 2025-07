Jashari Milan, nuovi contatti in mattinata! Fumata bianca vicina? Importantissimo aggiornamento

Jashari Milan, in mattinata nuovi contatti tra il Brugge e il club rossonero: svolta dietro l’angolo? Gli aggiornamenti

Secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il calciomercato Milan è pronto ad accelerare i propri sforzi per assicurarsi il talentuoso centrocampista Jashari, con nuovi contatti attesi già questo weekend. Questo sviluppo suggerisce un significativo cambiamento nella saga del trasferimento, poiché in precedenza si riteneva che la Juventus fosse il principale pretendente per il giovane nazionale albanese. Le intuizioni di Pedullà rivelano un quadro più sfumato delle trattative in corso e l’approccio strategico dei rossoneri per rafforzare il proprio centrocampo.

È interessante notare che Pedullà sottolinea come la Juventus non fosse il club più attento alla situazione di Jashari a maggio. Invece, era Igli Tare, l’ex direttore sportivo della Lazio, che stava già lavorando attivamente con gli agenti del giocatore ancor prima del suo insediamento ufficiale al Milan. Questo dettaglio evidenzia la posizione proattiva del Milan e la sua volontà di gettare le basi per potenziali trasferimenti con largo anticipo. La profonda conoscenza del mercato di Tare e le sue relazioni consolidate con gli agenti sembrano giocare un ruolo cruciale nell’attuale strategia di mercato del Milan. Il fatto che Tare fosse coinvolto prima del suo insediamento ufficiale sottolinea la pianificazione a lungo termine in atto all’interno della dirigenza milanista.

Questa rivelazione fa luce anche sugli altri obiettivi a centrocampo del Milan. Pedullà afferma esplicitamente che Granit Xhaka, che era ampiamente dato per un passo dalla firma, non è mai stato una priorità per i rossoneri. Questa affermazione contraddice direttamente numerosi resoconti mediatici dell’epoca, che avevano posizionato Xhaka come un arrivo quasi certo. Invece, il Milan aveva già virato il proprio interesse su Samuele Ricci, indicando una chiara preferenza per giocatori più giovani e di alto potenziale che si allineano con la loro visione a lungo termine. Questa strategia suggerisce un focus sulla sostenibilità e sulla crescita futura, piuttosto che su soluzioni rapide o opzioni consolidate e più costose. Il contrasto tra la percezione pubblica e la strategia interna è un tema ricorrente nelle finestre di mercato, e le intuizioni di Pedullà offrono una preziosa sbirciata dietro le quinte.

La ricerca di Jashari, quindi, si allinea perfettamente con l’apparente strategia del Milan di acquisire giovani talenti promettenti che possono crescere con il club. Il suo potenziale arrivo fornirebbe la profondità e la qualità tanto necessarie a un centrocampo che ha visto la sua parte di alti e bassi. La capacità del Milan di assicurarsi un giocatore come Jashari, specialmente se riuscirà a superare in astuzia altre parti interessate come la Juventus, sarebbe una testimonianza della loro rete di scouting migliorata e della loro abilità negoziale. I prossimi giorni saranno cruciali nel determinare l’esito di questi rinnovati contatti, e i tifosi milanisti attenderanno con ansia ulteriori aggiornamenti su questa entusiasmante saga di mercato. L’intensità delle negoziazioni dovrebbe aumentare, portando potenzialmente a una svolta nel prossimo futuro. Questo approccio proattivo, guidato da figure come Tare, segnala una nuova era di reclutamento strategico per i rossoneri, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva per gli anni a venire.