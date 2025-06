Jashari Milan, interesse da settimane: c’è concorrenza! La situazione

Jashari Milan – C’è concorrenza per il calciatore del Club Brugge. La situazione in vista della prossima stagione

Altro che semplice suggestione: il nome di Ardon Jashari si fa sempre più caldo per il Milan, che ora deve stringere i tempi e alzare l’offerta per battere la concorrenza. Come riportato da Alfredo Pedullà, l’interesse dei rossoneri per il giovane talento, accostato per la prima volta e a sorpresa lo scorso 12 giugno, è concreto e si sta intensificando.

Il Club Brugge, squadra detentrice del cartellino di Jashari, ha fissato un prezzo importante per il suo gioiello: si parla di una base non lontana dai 35 milioni di euro. Una cifra che il Milan, seppur stia progressivamente aumentando la sua proposta, deve ancora raggiungere per convincere definitivamente il club belga a privarsi di uno dei suoi elementi più promettenti.

L’operazione non è semplice e il tempo stringe. Il Milan è chiamato a un ulteriore sforzo economico per avvicinarsi alle richieste del Bruges. Questo non solo per la volontà di chiudere rapidamente la trattativa, ma anche e soprattutto per la presenza di una concorrenza che, seppur non esplicitata, è concreta e pronta a inserirsi qualora i rossoneri non dovessero affondare il colpo. La posta in gioco è alta: assicurarsi un talento che potrebbe rivelarsi un tassello fondamentale per il futuro del centrocampo milanista.