Jashari, 34 milioni di motivi per prendersi la scena: l’infortunio di Modric è la sua grande occasione

Jashari può prendersi il posto da titolare dopo l’infortunio di Modric. Il centrocampista ha l’occasione per mostrare il suo valore

Con qualche mese di ritardo rispetto alle previsioni estive, è finalmente destinata a cominciare l’era di Ardon Jashari con la maglia del Milan. Il centrocampista svizzero, reduce dal titolo di miglior calciatore del campionato belga, era arrivato a Milanello al termine di una «trattativa infinita e logorante con il Club Brugge», chiusa per la cifra record di 34 milioni di euro. Tuttavia, la sua prima stagione in Italia è stata pesantemente condizionata da un grave infortunio al perone che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco da settembre a dicembre, frenando l’inserimento negli schemi di Massimiliano Allegri.

In questo ultimo mese di campionato, il destino sembra offrire allo svizzero la grande occasione per invertire la rotta. Complice l’infortunio che ha chiuso anticipatamente la stagione di Luka Modric, Jashari si ritrova improvvisamente «catapultato sulla plancia di comando del centrocampo rossonero». Come sottolineato da Tuttosport, ci sono «34 milioni di motivi per dimostrare che è da Milan», specialmente dopo un periodo in cui il calciatore era finito ai margini delle rotazioni, collezionando l’ultima presenza da titolare addirittura a metà marzo.

Jashari, quattro finali per convincere Allegri e Casa Milan

Il finale di stagione rappresenta un banco di prova fondamentale per l’investimento più importante dell’ultima estate. Sebbene finora il suo rendimento non sia stato «secondo le aspettative», le ultime quattro giornate offrono a Jashari lo spazio e la visibilità necessari per confermare le doti tecniche che avevano convinto la dirigenza a puntare su di lui. Con un centrocampo da ridisegnare per l’assenza del croato, il giovane elvetico ha l’opportunità di prendersi le chiavi della mediana e dimostrare di poter essere un pilastro del Milan del futuro.