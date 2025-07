Jashari Milan: il braccio di ferro è quasi vinto, la Gazzetta Dello Sport annuncia l’affare

Condividi via email

Jashari Milan, trattativa col Brugge quasi definitivamente sbloccata: l’importante annuncio della Gazzetta dello Sport

Dopo settimane di intense negoziazioni e un logorante tira e molla, la trattativa per portare Ardon Jashari al Milan sembra essere giunta alle battute conclusive. Il centrocampista svizzero, classe 2002, è ormai a un passo dal vestire la maglia rossonera, ponendo fine a un lungo braccio di ferro con il suo attuale club, il Club Bruges. Una vicenda che ha visto protagonista non solo il Diavolo, ma anche e soprattutto lo stesso calciatore, la cui determinazione ha giocato un ruolo cruciale per sbloccare la situazione.

La volontà ferrea di Jashari di unirsi al Milan è stata palese e inequivocabile. La sua scelta di non presentarsi in ritiro con il Club Bruges ha rappresentato un segnale forte e inequivocabile, un’ulteriore conferma della sua esclusiva preferenza per la destinazione rossonera. Questo atteggiamento deciso ha evidentemente accelerato i tempi e spinto la dirigenza belga a cedere alle richieste del giocatore e del club italiano.

Il pressing del Milan, unito alla risoluta posizione di Jashari, ha finito per piegare la resistenza del Club Bruges. Nonostante le iniziali richieste elevate e la ferma intenzione di trattenere il proprio talento, i belgi si sono trovati di fronte a una situazione insostenibile, con un calciatore deciso a cambiare aria e una delle principali testate sportive italiane che ha già dato per fatto l’affare.

L’eco mediatica di questa imminente operazione è stata imponente, culminando con l’annuncio de La Gazzetta dello Sport. La storica “rosea”, infatti, si è sbilanciata in maniera netta sull’edizione odierna, scrivendo che Ardon Jashari sarà presto un nuovo calciatore del Milan. La prima pagina del quotidiano è interamente dedicata a questa notizia, con un titolo emblematico: “Jashari è a un passo. Milan arrivo“. Per enfatizzare ulteriormente la notizia, il giornale ha persino modificato una foto del giocatore, mostrandolo già con indosso la maglia rossonera, un chiaro segnale di come l’affare sia considerato praticamente concluso.

Questo acquisto rappresenta un passo importante per il Milan, che si assicura un centrocampista giovane ma già con una notevole esperienza, capace di dare nuovo impulso e qualità al reparto mediano. La sua grinta, la sua visione di gioco e la sua capacità di recuperare palloni lo rendono un profilo ideale per le esigenze tattiche del club meneghino.

L’arrivo di Jashari è anche la dimostrazione della strategia del calciomercato Milan di puntare su giovani talenti con grandi prospettive, in linea con la visione di crescita e sostenibilità del club. I tifosi rossoneri attendono ora solo l’ufficialità per accogliere il loro nuovo acquisto, fiduciosi che Ardon Jashari possa diventare un elemento chiave per il futuro successo della squadra. La pazienza e la perseveranza hanno ripagato, e il sogno rossonero del centrocampista svizzero è ormai a un soffio dal realizzarsi.