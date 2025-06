Jashari Milan, Allegri stregato dal centrocampista! Caratteristiche uniche, Diavolo pronto all’assalto decisivo

Jashari Milan, Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri è rimasto completamente stregato dal centrocampista svizzero

Secondo quanto riportato da Gozzini sulla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan di Massimiliano Allegri sembrerebbe aver messo gli occhi su Ardon Jashari, giovane centrocampista svizzero le cui caratteristiche uniche sarebbero considerate fondamentali per il nuovo corso tattico che il tecnico intende imprimere alla squadra rossonera. Un’analisi che lo pone ben al di sopra di un profilo come quello di Granit Xhaka, il cui ruolo da regista puro è già coperto dalle eccellenti acquisizioni e dalle trattative in corso del club.

L’interesse per Jashari non è casuale. Allegri, tornato sulla panchina rossonera con l’obiettivo di plasmare un Milan più dinamico e versatile, vede nel giovane svizzero un elemento capace di interpretare più ruoli a centrocampo, offrendo soluzioni tattiche che esulano dalla classica figura del metronomo. La sua fisicità, unita a una visione di gioco non scontata e a una capacità di inserimento che lo rende pericoloso in fase offensiva, lo rendono un profilo ideale per un centrocampo che Allegri vuole rendere meno prevedibile e più incisivo. Questo si discosta marcatamente dal profilo di Xhaka, che pur essendo un ottimo regista, avrebbe faticato a trovare spazio in un reparto già ricco di talento e di menti pensanti.

Il mercato del Milan, infatti, ha già dimostrato di muoversi in una direzione ben precisa. L’acquisto di Luka Modric, una vera e propria leggenda del centrocampo mondiale, ha garantito al club una qualità e un’esperienza in fase di impostazione che pochi altri club possono vantare. Modric, con la sua maestria nel dettare i tempi e la sua visione di gioco illuminante, rappresenta già il cuore pulsante della manovra rossonera. A questo si aggiunge la trattativa avanzata per Samuele Ricci, giovane regista italiano che, pur con caratteristiche diverse da Modric, ha dimostrato un’ottima predisposizione al ruolo e una grande capacità di recupero palla, incarnando quel mix di tecnica e grinta tanto caro ad Allegri.

In questo contesto, Jashari emergerebbe come un jolly prezioso, un giocatore capace di agire non solo come mezzala di rottura o di costruzione, ma anche di offrire alternative in caso di infortuni o necessità tattiche. La sua duttilità sarebbe la chiave, permettendo ad Allegri di variare moduli e interpretazioni senza perdere in equilibrio e qualità. Il fatto che Allegri lo riconosca come “unico e utile” evidenzia quanto le sue peculiarità siano state attentamente studiate e valutate all’interno del progetto tecnico del Milan.

L’articolo di Gozzini sulla Gazzetta dello Sport sottolinea quindi una strategia di mercato ben definita da parte del Milan e del suo nuovo allenatore. Una strategia che mira a costruire un centrocampo non solo di qualità, ma anche di grande profondità e varietà di profili, in grado di affrontare le sfide della Serie A e della Champions League. Se l’affare dovesse concretizzarsi, Jashari potrebbe rivelarsi uno dei protagonisti inattesi del prossimo campionato, confermando la lungimiranza della dirigenza rossonera. Il focus sul giovane talento e sulle sue peculiarità ribadisce la volontà del Milan di investire su giocatori che possano crescere e affermarsi nel lungo periodo, garantendo al contempo un contributo immediato al raggiungimento degli obiettivi stagionali.