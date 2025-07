Jashari Milan, si cerca l’accordo totale: questa la cifra dell’ultima offerta

Jashari Milan – Si cerca l’accordo totale per il trasferimento del centrocampista!

Il Milan prosegue con determinazione la trattativa per assicurarsi le prestazioni di Ardon Jashari, il promettente centrocampista svizzero che ha già espresso il suo gradimento per la destinazione rossonera. Il club di Via Aldo Rossi è forte del “sì” del giocatore, un fattore cruciale che spinge la dirigenza a lavorare con impegno per raggiungere un accordo definitivo. Tuttavia, l’intesa totale con la società detentrice del cartellino non è ancora stata raggiunta, con alcuni milioni che separano le parti sulla cifra base dell’operazione.

Attualmente, la base fissa discussa si aggira intorno ai 32 milioni di euro. I rossoneri stanno valutando se sia opportuno alzare ulteriormente l’offerta per chiudere l’affare, oppure se mantenere la posizione attuale sperando in una limatura da parte del club venditore. Sono previsti nuovi contatti nei prossimi giorni, con l’obiettivo di superare lo scoglio economico e definire i dettagli che porterebbero Jashari a vestire la maglia del Diavolo.

Ardon Jashari, classe 2002, è un centrocampista centrale che si è messo in mostra per le sue qualità tecniche, la sua visione di gioco e la sua capacità di dettare i tempi in mezzo al campo. Nonostante la giovane età, ha già accumulato una buona esperienza nel calcio professionistico, attirando l’attenzione di numerosi club europei. La sua aggressività in fase di recupero palla e la sua precisione nei passaggi lo rendono un profilo estremamente interessante per rinforzare la mediana del Milan.

Per il Milan, l’arrivo di Jashari rientrerebbe in una strategia ben precisa di ringiovanimento e rafforzamento della rosa. Il club meneghino, sotto la guida del nuovo corso tecnico, è alla ricerca di talenti giovani ma già pronti a contribuire, capaci di assicurare un futuro solido al progetto. L’investimento su Jashari testimonierebbe la volontà di costruire una squadra competitiva su più fronti, con un occhio attento sia al presente che al futuro.

La trattativa è un chiaro segnale delle intenzioni del Milan di agire con decisione sul mercato per soddisfare le esigenze del nuovo assetto tecnico. I tifosi rossoneri attendono con ansia sviluppi positivi, sperando che i prossimi colloqui possano portare alla fumata bianca per questo promettente centrocampista. L’esito dei prossimi contatti sarà determinante per definire il futuro di Jashari e, di conseguenza, per delineare una parte importante del centrocampo milanista.