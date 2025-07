Jashari Milan, Diavolo nel destino di Ardon: il Brugge lo convoca, ma il cuore è già in Italia. Cosa può succedere

Jashari Milan, il club rossonero nel destino dello svizzero: il Brugge lo convoca per il ritiro ma il centrocampista un desiderio chiaro

Il Club Brugge si prepara per gli impegni pre-campionato, e tra i nomi nella lista dei convocati per questo sabato spicca quello di Ardon Jashari. Il talentuoso centrocampista svizzero è atteso per unirsi alla squadra belga in vista della preparazione estiva, che culminerà con un’amichevole di prestigio a Glasgow domenica. Tuttavia, le notizie che giungono dall’ambiente del giocatore suggeriscono un desiderio ardente di non dover rispondere a questa convocazione. Il motivo è uno solo: la possibilità concreta di trasferirsi al Milan.

Il futuro di Jashari è al centro di intense trattative di mercato. Il Club Brugge, pur avendo il giocatore sotto contratto, è ben consapevole dell’interesse concreto e della forte volontà di Jashari di misurarsi in un campionato di alto livello come la Serie A italiana. Secondo quanto riportato da Bianchin su Gazzetta.it, la società belga attende una risposta definitiva dal Milan prima di questo weekend cruciale. La tempistica è stretta, e la posta in gioco è alta per tutte le parti coinvolte.

Il Milan, dal canto suo, sta lavorando sotto traccia per definire gli ultimi dettagli di quella che potrebbe essere un’acquisizione strategica per il proprio centrocampo. Jashari, con la sua visione di gioco, la sua fisicità e la sua capacità di recuperare palloni, si inserirebbe perfettamente nei piani tattici rossoneri. L’entusiasmo del giocatore per un trasferimento a Milano è un fattore che non può essere ignorato e che, in queste fasi finali delle trattative, può fare la differenza. La sua speranza, palpabile e ben nota agli addetti ai lavori, è di essere già in Italia nei prossimi giorni, pronto per iniziare la sua nuova avventura in maglia rossonera.

Questa situazione crea una corsa contro il tempo. Il Club Brugge deve pianificare la propria pre-season e ha bisogno di chiarezza sul suo organico. La convocazione di Jashari per sabato non è un ultimatum, ma un chiaro segnale della loro intenzione di includerlo nei piani se non dovesse concretizzarsi il trasferimento. D’altra parte, il Milan sa di dover affrettare i tempi se vuole assicurarsi il giocatore ed evitare che si presenti al raduno del club belga.

L’imminente amichevole di Glasgow, una vetrina importante per il Club Brugge, potrebbe essere l’ultima occasione per Jashari di indossare la maglia della squadra belga, o al contrario, un appuntamento mancato che segnerebbe l’inizio della sua avventura italiana. I prossimi giorni saranno decisivi. Il tifoso milanista segue con il fiato sospeso gli sviluppi, sperando che la volontà del giocatore e l’accelerazione del calciomercato Milan portino Ardon Jashari a Milanello prima che metta piede sull’aereo per la Scozia. La finestra di mercato è in pieno fermento, e la vicenda Jashari ne è un esempio lampante di trattative complesse e desideri incrociati che modellano il calcio moderno.