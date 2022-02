Jake la Furia: «Milan? Sono contento, ecco quale derby ricordo di più»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Jake la Furia intervistato da la Gazzetta dello Sport ha detto la sua sul Milan e sul derby di sabato contro l’Inter

Jake la Furia intervistato da la Gazzetta dello Sport ha detto la sua sul Milan e sul derby di sabato contro l’Inter:

«Io sono contento perchè abbiamo di sicuro il meglio che potevamo fare ma non c’è uno sforzo societario competitivo con quello che stanno facendo le altre società, per cui sono contentissimo che la squadra ha trovato, come posso dire, rodaggio, ma se ci fosse da qul punto di vista lì un appoggio finanziario sarebbe fantastico, per mettere a posto 2-3 tasselli»

DERBY DELLA VITA – «Il famoso derby del 6-0. Io lo ricordo con grande piacere: Comandini, Comandini, Giunti, Shevchenko, Shevchenko, Serginho»

UOMO DERBY – «Posso dire Theo Hernandez, e lo dico anche per un fatto affettivo perchè ha appena rinnovato fino al 2026 e lui potrebbe andare dove vuole. In questo momento in cui fanno tutti un po’ i furbi questa è stata una mossa che mi ha fatto capire che è davvero un campione di cui ci si puo fidare»