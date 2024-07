Jacobelli non ha dubbi su Morata: «Più di un semplice CAMPIONE». L’analisi sullo spagnolo

Jacobelli elogia Alvaro Morata: «È molto più di un semplice campione». La sua analisi sull’attaccante spagnolo

Intervenuto sulle colonne di Tuttosport, Xavier Jacobelli ha parlato così del nuovo attaccante del Milan Alvaro Morata. Le sue parole.

JACOBELLI – «Plaza de Cibeles è uno dei luoghi più iconici di Madrid. È lì che la Spagna ha festeggiato il suo quarto titolo di campione d’Europa davanti a una moltitudine in delirio. Ed è lì che il Capitano delle Furie Rosse e neomilanista Alvaro Morata si è confermato mas que un campeon, più che un campione. Dopo avere presentato alla folla i compagni di squadra a uno a uno, ha chiamato sul palco María Camaño, 10 anni, accompagnata da Alex Baena, centrocampista del Villarreal e della Nazionale. (…) Il Milan e la Serie A non ritrovano soltanto un grande protagonista, se possibile il più italiano degli spagnoli, marito di Alice Campello che gli ha dato quattro splendidi gioielli: Leonardo, Alessandro, Edoardo e Bella. Morata è più che un campione perché, fuori dal campo, con la Fondazione che porta il suo nome e con le iniziative di supporto alla Fundación Pequeño Deseo (Fondazione dei Piccoli Desideri) e alla Fundación Atletico de Madrid, è in prima fila nelle azioni di solidarietà per aiutare i più piccoli. Il nuovo numero 7 milanista utilizza lo sport e la notorietà di cui gode come strumenti per intraprendere attività umanitarie, culturali, educative e di ricerca, sostenendo iniziative sociali, visitando ospedali, centri di salute e di recupero»