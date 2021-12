Caos Champions, Zazzaroni: «Ceferin si deve dimettere»

Ivan Zazzaroni ha commentato il caos avvenuto con i sorteggi di Champions League nella giornata di ieri: le sue dichiarazioni

Il giornalista Ivan Zazzaroni, sulle pagine del Corriere dello Sport, ha commentato il caos avvenuto con i sorteggi di Champions League puntando il dito contro il presidente della UEFA Ceferin.

LE PAROLE – «Il sorteggio di ieri ha dimostrato il livello disorganizzativo toccato dalle istituzioni calcistiche. All’inizio ho riso per non piangere (…). La Uefa ormai ha abdicato anche al suo ruolo di controllo: non gioca, non arbitra, non cambia le regole e non riesce nemmeno a gestire un sorteggio con 16 nomi. E scarica la colpa all’esterno, come se non c’entrasse. (…) Normalmente in un’azienda viene individuato il colpevole e quindi rimosso. Ma dato che la Uefa non è capace di svolgere una banale procedura di responsabilità sarebbero doverose le dimissioni del presidente».