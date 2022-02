Italiano: «Portiere ruolo che conta. Avete visto il Milan con Maignan?»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato dell’importanza del ruolo del portiere nel calcio moderno

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, in una intervista a La Repubblica ha parlato del ruolo del portiere.

PORTIERE – «Per me il portiere è un calciatore di movimento che sa e può usare anche le mani. Va coinvolto nel gioco. Deve parare, ma anche aggiungersi al centrocampo, essere un altro attaccante, l’uomo in più. Si è visto nel Milan come un lancio di Maignan ha favorito il gol di Leao. È finito il tempo in cui il portiere veniva avanti nell’ultimo minuto, in aiuto alla squadra che doveva recuperare, come soluzione disperata. Passare la palla indietro non è un’onta, né una rinuncia, è un modo per far ripartire il gioco con razionalità e con un’idea. Meglio che calciare in tribuna».