Italiano lancia la sfida al Milan: «Stiamo crescendo»

Vincenzo Italiano ha parlato al termine di Sassuolo-Spezia: il club ligure sfiderà il Milan nella prossima giornata

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta 2-1 in casa del Sassuolo.

PRESTAZIONE – «Volevamo togliere certezze al Sassuolo e ci siamo riusciti. Questa vittoria è importante per noi, ci sono momenti dove ci smarriamo e poi altri come oggi dove ci ritroviamo. Avevamo bisogno di dinamismo e per questo davanti ho scelto Agudelo come falso nove».

CRESCITA – «Perdere fiducia ed entusiasmo è il pericolo più grande, cerchiamo di lavorare per evitare questo. Ma non è mai facile quando giochi contro grandi campioni. Oggi abbiamo mostrato di essere cresciuto e ne sono felice».