Italiane con il mal d’Europa? Si salva solo la Roma, Napoli a picco, beffa finale per il Milan

Bilancio al di sotto delle aspettative per le italiane in Europa. Crolla il Napoli, si salva la Roma, Milan beffato nel recupero

Due sconfitte, un pareggio e una sola vittoria. Il bilancio delle italiane in Europa – fino a questo momento – è al di sotto delle aspettative, considerando anche le avversarie non di primissimo livello. Si salva solo la Roma che supera in scioltezza il Braga – partita mai in discussione -, notte fonda invece per Juve (in Champions) e Napoli che incassano sconfitte sonore e inattese.

