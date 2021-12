Italian Sports Awards: ecco i premiati, ci sono anche Pioli e Donnarumma

Lunedi ci sarà la cerimonia degli Italian Sports Awards. Tra i premiati come miglior allenatore Pioli e Donnarumma, miglior portiere

Per il decimo anno consecutivo, lunedì sera, all’hotel dei Congressi di Castellammare di Stabia (Napoli), verranno consegnati gli ‘Italian Sport Awards’ nel corso del gran galà del calcio. Si tratta dei riconoscimenti attribuiti ai protagonisti della stagione calcistica 2020/21. Come riportato dall’ Ansa verranno premiati i migliori di Serie A, B, C, D e consegnati i premi alla carriera anche per gli esponenti dei media.

Gli Italian Football Awards andranno a Lorenzo Insigne (Napoli), miglior calciatore della Serie A; a Ciro Immobile (Lazio), miglior bomber; a Stefano Pioli (Milan), miglior allenatore, al collega Vincenzo Italiano (Spezia), miglior tecnico giovane. Come ds è stato designato Tony D’Amico (Verona); miglior dirigente Umberto Marino (Atalanta); miglior club il Sassuolo; miglior presidente Antonio Percassi (Atalanta). Ruolo per ruolo i migliori: portiere Gigi Donnarumma (Milan); difensore Giovanni Di Lorenzo (Napoli); centrocampisti Nicolò Barella (Inter) e Manuel Locatelli (Sassuolo); attaccante Ciro Immobile (Lazio); giovane Alessandro Bastoni (Inter); Matteo Lovato (Verona). Il gol di Daniele Verde in Lazio-Spezia 2-1 del 3 aprile, è il più spettacolare della stagione. Miglior arbitro è Daniele Doveri di Roma, la rivelazione stagionale Matteo Pessina (Atalanta). Il premio alla carriera verrà assegnato a Salvatore Bagni, Leonardo Mancuso dell’Empoli è stato scelto come miglior calciatore della stagione scorsa.