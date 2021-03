Italia Under 21 yin e yang: la calma di Nicolato, la furia rossa di Rovella e compagni

Italia Under 21 ancora pienamente in corsa nell’Europeo di categoria dopo il pareggio con la Spagna, ma le troppe espulsioni stridono con l’atteggiamento serafico di Nicolato

Italia Under 21 da nero e bianco, da yin e yang per definirla con gli opposti principi dell’antica filosofia cinese. Se lo 0-0 contro la Spagna è risultato positivo in sé per sé, ciò che rimane più nella mente è l’incredibile sequenza di espulsioni che sta caratterizzando la fase a gironi del campionato Europeo.

CONTINUA A LEGGERE SU CALCIONEWS24