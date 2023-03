Italia Under 19, un rossonero convocato per le prossime gare

Un rossonero convocato dalla Nazionale Under 19 per le prossime gare amichevoli. In programma una doppia sfida con l’Ungheria

Per le due amichevoli della Nazionale Under 19 contro i pari età dell’Ungheria in programma il 16 e il 19 novembre, Alberto Bollini ha convocato 26 giocatori. Un doppio test probante, in attesa di sapere a fine novembre se, quando si concluderanno tutti i gironi della prima fase, gli Azzurrini riusciranno ad accedere, come migliori terzi classificati, alla fase élite delle qualificazioni europee. Infatti, i ragazzi di Bollini, per la differenza reti negli scontri diretti, hanno terminato il primo turno al terzo posto del gruppo 5, dopo aver concluso il proprio percorso con due vittorie ed una sconfitta, giungendo in testa alla classifica del girone a pari punti (6) con Polonia ed Estonia.

L’elenco dei convocati

Portieri: Davide Mastrantonio (Triestina), Lorenzo Palmisani (Frosinone), Matteo Rizzo (Pro Vercelli);

Difensori: Andrea Bozzolan (Milan), Fabio Christian Chiarodia (Werder Brema), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Gabriele Guarino (Empoli), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Filippo Missori (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta), Riccardo Stivanello (Bologna);

Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Giacomo Faticanti (Roma), Lorenzo Ignacchiti (Empoli), Justin Kumi (Sassuolo), Luca Lipani (Genoa), Riccardo Pagano (Roma), Niccolò Pisilli (Roma);

Attaccanti: Federico Accornero (Genoa), Luca D’Andrea (Sassuolo), Francesco Pio Esposito (Inter), Luis Hasa (Juventus), Luca Koleosho (Espanyol), Tommaso Mancini (Juventus), Simone Pafundi (Udinese), Antonio Raimondo (Bologna), Nicolò Turco (Juventus), Samuele Vignato (Monza).