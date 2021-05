Figura un solo milanista nella lista di Roberto Mancini per l’amichevole contro la nazionale di San Marino

Nella lista dei convocati di Roberto Mancini per la partita contro San Marino, in programma il 28 maggio alle ore 20.45, figura solo un rossonero. Si tratta di Gigio Donnarumma, autore anche ieri di una buona prestazione contro i ragazzi di Semplici. Ecco la lista completa dei preconvocati per Euro2020 (clicca qui).