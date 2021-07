I tornelli di Wembley stanno aprirsi per far spazio ai tifosi che prenderanno parte alla finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Lo stadio sarà, ovviamente, tutto a maggioranza inglese con 50-52mila posti occupati dai tifosi di casa che sicuramente si faranno sentire creando una bolgia pazzesca sia per la Nazionale di Southgate sia per quella di Mancini.

Ma i nostri tifosi proveranno a dar battaglia e a farsi sentire. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, saranno circa in 12mila ad accompagnare gli Azzurri in questa finale. E magari, chissà, a festeggiare insieme a loro.